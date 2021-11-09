وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقى وفدا من النواب الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أنه التقى مساء أمس، وفدا من الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي.

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وفي تصريح على حسابه في موقع "تويتر"، قال: "التقيت هذا المساء في الكنيست بوفد من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين. شكرتهم على دعم تجديد نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي، وناقشنا أهمية الاستمرار في تقوية العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

This evening at the Knesset, I met with a delegation of Democratic members of Congress. I thanked them for supporting the replenishment of the Iron Dome missile defense system, and we discussed the importance of continuing to strengthen the US-Israel relationship. 🇮🇱🇺🇸 pic.twitter.com/DBiJI8gDcL — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) November 8, 2021

وكان مجلس النواب الأمريكي قد تبنى بأغلبية ساحقة تشريعا يخصص مليار دولار لتحديث منظومة القبة الحديدية في إسرائيل. وأيد التشريع 420 صوتا مقابل اعتراض تسعة نواب فقط بينهم الديمقراطية رشيدة طليب.

المصدر: RT