ستولتنبرغ: استخدام بيلاروس للمهاجرين كتكتيك هجين هو أمر غير مقبول و"الناتو" يقف متضامنا مع بولندا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، أنه تحدث إلى الرئيس البولندي، أندريه دودا، بخصوص "الوضع الخطير" على حدود بلاده الشرقية مع بيلاروس.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال ستولتنبرغ: "استخدام بيلاروس للمهاجرين كتكتيك هجين هو أمر غير مقبول..حلف الناتو يقف متضامنا مع بولندا وجميع الحلفاء في المنطقة".

Spoke with President @AndrzejDuda about the serious situation at #Poland’s border. #Belarus using migrants as a hybrid tactic is unacceptable. #NATO stands in solidarity with Poland and all our Allies in the region. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 9, 2021

وكان رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، قد وصف أزمة المهاجرين على الحدود مع بيلاروس، بأنها تمثل "تهديدا لاستقرار وأمن الاتحاد الأوروبي بأسره".

وفي مينسك، قال وزير داخلية بيلاروس إيفان كوبراكوف اليوم الثلاثاء إن سلطات بلاده لم تسجل وجود انتهاكات للقوانين والتشريعات الوطنية من جانب المهاجرين، الساعين للتسلل إلى الاتحاد الأوروبي.

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من جانبها، قالت وزارة الدفاع البيلاروسية، إن الاتهامات البولندية بتورط جيش بيلاروس بارتكاب انتهاكات للحدود وضلوعه في أزمة الهجرة، عديمة الأساس، وإن الجانب البولندي، يقوم بتسييس الوضع عن عمد.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه يجب حل أزمة الهجرة هذه، مع مراعاة معايير القانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى أن جذور المشكلة، "تنبع من السياسة التي تتبعها الدول الغربية، بما في ذلك دول الناتو ودول الاتحاد الأوروبي، على مدى سنوات عديدة فيما يتعلق بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

المصدر: وكالات