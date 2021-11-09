بالفيديو.. رجال الأمن البولنديون يطلقون النار باتجاه المهاجرين قرب الحدود مع بيلاروس

صور أحد المهاجرين المتواجدين حاليا في منطقة حدودية بين بولندا وبيلاروس مقطع فيديو تسمع فيه أصوات طلقات نارية.

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ويظهر تسجيل الفيديو لحظة إطلاق جنود بولنديين الرصاص من بندقية رشاشة على اللاجئين المتواجدين في الأراضي البيلاروسية، بينما يحتمي الناس الخائفون بالأرض.

وأعلنت بولندا أنها تغلق ابتداء من اليوم الثلاثاء معبر "كوزنيتسا" على حدودها مع بيلاروس، وذلك بسبب تدفق اللاجئين.

من جهتها قالت لجنة حرس الحدود البيلاروسية إن قوات الأمن البولندية استخدمت أمس الثلاثاء الطائرات لممارسة الضغط على المهاجرين، كما استخدمت الغاز المسيل للدموع.

المصدر: ONT NEWS + BFM.ru