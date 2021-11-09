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نداء عاجل باللغة العربية للاجئين على الحدود بين بيلاروس وبولندا

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نداء عاجل باللغة العربية للاجئين على الحدود بين بيلاروس وبولندا
Reuters
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وصلت آلية بولندية عليها مكبرات للصوت، إلى الجهة المقابلة لمخيم المهاجرين المحتشدين على الحدود بين بيلاروس وبولندا، حيث احتشد حوالي 4 آلاف مهاجر بالقرب من الحدود.

وأخذت الآلية تدعو المهاجرين، عبر مكبرات الصوت وباللغة العربية، إلى العودة إلى بلادهم.   

وقال مراسلنا كوستيا بريدبايلو @pridybaylo، إن سيارة الدعاية والترويج البولندية تردد طوال الليل عبارات من هذا النوع: "اذهبوا إلى بيوتكم، عودوا إلى وطنكم، لا أحد ينتظركم هنا".

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من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع البيلاروسية، أن السلطات البولندية أرسلت الآلاف من عناصر الهيئات الأمنية والجيش لحماية الموقع.

وقالت الوزارة إن نشر مثل هذا العدد من العناصر على الحدود، يعد نشاطا عسكريا، مؤكدة أن مينسك لم تتلق إخطارات بهذا الشأن.

المصدر: RT

 

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