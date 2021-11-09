"تويتر" يوجه تحذيرا لمشرع أمريكي نشر فيديو مركبا وهو يلوح بسيفين موجهين صوب بايدن (فيديو)

وضع موقع "تويتر" إشعارا تحذيريا على مقطع فيديو رسوم وصور متحركة من مسلسل "هجوم العمالقة" الشهير، فيه تركيب لوجوه على شخصيات منه، نشره المشرع الجمهوري الأمريكي بول غوسار.

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ووضع "تويتر" هذا الإشعار باعتبار أن مقطع الفيديو ينتهك سياسته المتعلقة "بالسلوك البغيض"، كما أوقف التفاعل مع التغريدة مما يحول دون القدرة على وضع علامة الإعجاب أو الرد أو إعادة النشر.، حيث يظهر في الفيديو المشرع (وجهه مركب على شخصية كرتونية) وهو يلوح بسيفين موجهين صوب الرئيس جو بايدن (وجهه مركب على شخصية) ويقتل المشرعة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز (وجهها مركب على شخصية).

كما قال "تويتر" في إشعار بأعلى التغريدة أنه يرى أن "ربما كان من الصالح العام أن تظل التغريدة متاحة".

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني، أضاف "تويتر": "كما يسري عادة مع مثل هذا الإشعار، فإن التفاعل مع التغريدة سيكون محدودا".

Any anime fans out there? pic.twitter.com/TxX4qiJhOi — Rep. Paul Gosar, DDS (@RepGosar) November 7, 2021

وبدا التسجيل المصور الذي نشره جوسار يوم الأحد وتبلغ مدته 90 ثانية وكأنه نسخة معدلة من مسلسل "هجوم العمالقة" (أتاك أون تايتنز) الشهير، وتتخلله لقطات واقعية لجنود من دوريات الحدود الأمريكية وهم يجمعون مهاجرين عند الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

في المقابل، دان عدد من السياسيين البارزين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، هذا المقطع، حيث ردت أوكاسيو-كورتيز بسلسلة تغريدات قالت فيها إن الفيديو نشَره "عضو مروع أعمل معه"، لافتة إلى أنها "لا تتوقع أي عواقب يفرضها زعيم الجمهوريين في مجلس النواب على غوسار".

كما قالت النائبة الديمقراطية إلهان عمر: "هذا الرجل يجب ألا يخدم في الكونغرس"، وأكملت: "أن تتخيل مهاجمة زملائك بعنف أمر لا مكان له في خطابنا السياسي أو في المجتمع".

المصدر: RT + "رويترز"