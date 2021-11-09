بيسكوف: هناك تفاهم على ضرورة عقد اجتماع بين بوتين وبايدن ولا مواعيد واضحة حتى الآن

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن هناك تفاهما على ضرورة عقد اجتماع جديد بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.

وأشار بيسكوف، إلى أنه لا توجد حتى الآن، أية مواعيد دقيقة وواضحة لهذا اللقاء.

وأضاف بيسكوف، مجيبا عن سؤال حول هل يوجد أمل في عقد لقاء بين بوتين وبايدن في أوائل العام المقبل: "هناك تفاهم على ضرورة عقد هذا اللقاء، وضرورة التواصل بين الرئيسين، وأنه ينبغي استمرار الاتصال، ولكن لا توجد مواعيد نهائية واضحة حتى الآن".

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في وقت سابق، قال البيت الأبيض، إنه لا يملك معلومات عن احتمال عقد اجتماع بين الرئيسين الروسي والأمريكي قبل نهاية العام.

المصدر: نوفوستي