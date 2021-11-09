الكرملين معلقا على أزمة الهجرة على حدود بيلاروس مع بولندا: الأهم هو حياة الأفراد وصحتهم

أعرب الكرملين عن أمل موسكو بألا يؤدي التوتر الناجم عن تراكم أعداد كبيرة من المهاجرين على حدود بيلاروس مع بولندا إلى ظهور تهديدات على أمن روسيا.

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وفي تصريحات صحفية قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء: "نرى أن الخبراء البيلاروسيين يعملون بمسؤولية، ونأمل ألا يتخذ هذا الوضع بأي حال من الأحوال شكلا يهدد أمننا".

وأضاف بيسكوف أن هناك تنسيقا مستمرا بين مينسك وموسكو حول هذا الموضوع، بما في ذلك بين الأجهزة الاستخباراتية الروسية والبيلاروسية.

وفي تعليقه على الوضع الراهن على الحدود بين بيلاروس وبولندا وصفه المتحدث باسم الكرملين بأنه "متوتر ومقلق"، مضيفا أن ذلك يتطلب "تصرفا مسؤولا لجميع الأطراف المعنية". وأشار بهذا الصدد إلى أن "الأهم في هذه الظروف هو حياة وصحة هؤلاء الناس الذين احتشدوا بكثرة على الحدود، مطالبين بأن يسمح لهم بالعبور. إنهم يحاولون التسلل عبر الحدود، مطالبين بمنحهم اللجوء على أراضي بولندا، والكثيرون منهم يقولون ذلك بصراحة. ونحن نتابع تطور الوضع عن كثب".

وكشفت هيئة الحدود الحكومية البيلاروسية أمس الاثنين أن مجموعة كبيرة من اللاجئين القادمين من دول آسيا وإفريقيا توجهت نحو حدود البلاد مع بولندا. وأكدت الهيئة مساء اليوم ذاته أن الوضع على الحدود يبقى متوترا جدا بسبب إقامة نحو ألفين من اللاجئين بينهم أعداد كبيرة من النساء والأطفال، ومحاولة بعض اللاجئين تجاوز السياج السلكي المقام على الحدود من قبل السلطات البولندية.

المصدر: "نوفوستي"