علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على اقتراح رئيس أوكرانيا السابق بيترو بوروشنكو بفرض "عقوبات جهنمية" على الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

ونصحت زاخاروفا، رئيس أوكرانيا السابق، بالصلاة بعد كلماته هذه.

وقالت: "ويجرؤ على قول ذلك، شخص اضطر الملايين من أبناء بلده مغادرة أوكرانيا خلال فترة رئاسته. لقد نسي بوروشنكو أن يضيف أن روسيا قبلت دون قيد أو شرط مئات الآلاف من الأوكرانيين على أراضيها، ومنحت بعضهم الجنسية، وبعضهم الآخر اللجوء المؤقت، وكذلك المساعدات المادية والطبية.

إقرأ المزيد

في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، اقترح بوروشنكو عبر قناته في Telegram، فرض قيود صارمة على لوكاشينكو بسبب أزمة الهجرة على الحدود البيلاروسية البولندية.

وقال بوروشنكو، إن كييف تعرب عن دعمها لبولندا وليتوانيا "اللتين تتصديان لاجتياح مهاجرين وقح يتم بمبادرة من لوكاشينكو".

المصدر: نوفوستي