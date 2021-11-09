وزارة الدفاع البيلاروسية تعلق على الوضع على الحدود مع بولندا

قالت وزارة الدفاع البيلاروسية، إن الاتهامات البولندية الزاعمة بتورط الجيش البيلاروسي بارتكاب انتهاكات للحدود وضلوعه في أزمة الهجرة، عديمة الأساس.

وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أن الجانب البولندي، يقوم بتسييس الوضع عن عمد.

وأضاف البيان: "تعتبر وزارة الدفاع البيلاروسية، اتهامات الجانب البولندي لا أساس لها وعديمة الصحة".

وشدد البيان، على أن الدفاع البولندية لا ترغب في إيجاد حل بناء للقضية وتقوم عن عمد برفع حالة الصراع الحالية إلى المستوى السياسي.

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وأوضحت الوزارة أنه تم مساء الاثنين، بمبادرة من الجانب البولندي، عقد لقاء في وارسو بين أليكسي بورتنيك الملحق العسكري في سفارة بيلاروس في بولندا، مع ممثلين عن وزارة الدفاع البولندية لبحث موضوع "الانتهاكات المزعومة للحدود البولندية من قبل العسكريين البيلاروسيين وتورطهم في أزمة الهجرة".

وشددت الوزارة البيلاروسية، على أن الجانب البولندي لم يقدم أي دليل مسجل عن صحة هذه المزاعم".

المصدر: نوفوستي