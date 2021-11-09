رئيس أوكراني سابق يدعو إلى فرض "عقوبات جهنمية" على رئيس بيلاروس

اقترح الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشنكو فرض "عقوبات جهنمية" على رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بسبب "غزو الهجرة" على حدود بولندا وليتوانيا.

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وكتب بوروشنكو على حسابه في موقع "تيليغرام" قائلا: "نعرب عن تضامننا الصادق ودعمنا لبولندا وليتوانيا الصديقتين اللتين تقاومان غزو الهجرة الوقح الذي افتعله لوكاشينكو وبوتين.. أدعو المجتمع الدولي إلى العمل بنشاط لمنع وقوع مأساة إنسانية ومعاقبة المذنبين. أقل عقوبة دولية يمكن أن تكون فرض عقوبات جهنمية ليس فقط ضد لوكاشينكو".

وكانت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا قد أبلغتا في الآونة الأخيرة عن زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين على الحدود مع بيلاروس، متهمة مينسك بخلق أزمة هجرة.

وفيما تنفي مينسك جميع التهم، أعلن رئيس بولندا حالة الطوارئ على المناطق المتاخمة لبيلاروس، وجرى تكليف الجيش والشرطة بحماية الحدود.

المصدر: نوفوستي