فيديو من مخيم المهاجرين على الحدود البيلاروسية-البولندية

ظهرت على شبكة الإنترنت، مقاطع فيديو من معسكر أقامه مهاجرون من الشرق الأوسط، على الحدود البولندية- البيلاروسية.

وفي اللقطات التي نشرتها قناة RT، تظهر الخيام وأكوام من النيران المشتعلة هناك. وعلى الأخشاب المبعثرة على الأرض، يلعب الأطفال، وتبدو أكياس القمامة مبعثرة حول الخيام.

في وقت سابق، أفاد مراسل وكالة "نوفوستي" من المنطقة، بأن الليل كان هادئا في المعسكر المذكور.

يوم أمس، حاول عدة آلاف من المهاجرين عبور الحدود البيلاروسية -البولندية. وحطمت مجموعات متفرقة من المهاجرين، حواجز الأسلاك الشائكة ورشقوا قوات الأمن البولندي بالحجارة.

واستخدم حرس الحدود البولنديون الغاز المسيل للدموع للتصدي لهم.

من جانبها قررت وارسو، بسبب الوضع الحالي، تعليق العمل في نقطة تفتيش "كوزنيتسا" للسيارات، كما أعلنت عن تعبئة عدة ألوية من قوات الدفاع الإقليمية.

المصدر: نوفوستي