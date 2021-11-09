يريفان: مستعدون لفتح عهد سلام في المنطقة وننتظر خطوات بناءة من باكو
قالت وزارة خارجية أرمينيا، إن يريفان مستعدة للقيام بخطوات عملية لتجاوز أجواء العداء ولفتح عهد التطور السلمي ونشر الاستقرار في المنطقة.
وأضافت الوزارة، في بيان لها بمناسبة بمناسبة الذكرى السنوية لوقف الأعمال القتالية في قره باغ وتوقيع بيان ثلاثي من قبل قادة أرمينيا وأذربيجان ووروسيا: "ولكي تكون العملية فعالة، من الضروري أن تتخذ أذربيجان خطوات مماثلة وتظهر الموقف البناء، وتتخلى عن سياستها المعادية للأرمن وعن خطابها العدواني".
وشددت وزارة الخارجية الأرمنية على أن أذربيجان تواصل انتهاك بنود البيان الثلاثي، "باحتجاز العديد من أسرى الحرب الأرمن والرهائن وغيرهم من المعتقلين، وهو انتهاك صارخ ليس فقط للبيان الثلاثي، ولكن أيضا للقانون الإنساني الدولي".
المصدر: تاس
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