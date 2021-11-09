كوريا الجنوبية.. القبض على 14 إفريقيا بتهم الاحتيال عبر الإنترنت

أعلنت كوريا الجنوبية، القبض على 14 إفريقيا بزعم الاحتيال والحصول على أكثر من مليون دولار من كوريين، بعد بناء علاقات معهم عبر الإنترنت، والتظاهر بأنهم دبلوماسيون وأطباء وجنود.

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وقالت شرطة سيئول، إن المشتبه بهم، ومعظمهم من ليبيريا ودول إفريقية أخرى، استخدموا هويات مزيفة لإقامة علاقات صداقة مع 24 ضحية، وكسبوا ما يبلغ 1.67 مليار وون (1.4 مليون دولار أمريكي) عن طريق ما يعرف باسم "عمليات احتيال الرومانسية". وأكدت الشرطة أن "10 أشخاص منهم قيد الاعتقال رسميا".

وحصلت الشرطة على معلومات حول المجموعة في مارس من خلال التعاون مع جهاز المخابرات الوطني وقامت بالقبض على أفرادها مؤخرا واستردت 96.5 مليون وون من خسائر الضحايا.

وتخطط الشرطة لمزيد من التحقيق فيما إذا كانت المجموعة قد ارتكبت عمليات احتيال أخرى والعمل مع الإنتربول والسلطات المحلية للقبض على زعيم المجموعة.

وطلبت من المواطنين "عدم الكشف عن الكثير من المعلومات الشخصية وحياتهم الخاصة على خدمات الشبكات الاجتماعية".

وأظهرت التحقيقات أن نشطاء الجماعة في كوريا الجنوبية أرسلوا العائدات غير المشروعة إلى حسابات في الخارج بأمر من زعيمهم الذي يعمل من دولة أجنبية غير محددة، أو استخدموها للعيش وشراء سلع فاخرة هنا.

المصدر: "يونهاب"