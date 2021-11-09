داخلية بيلاروس: المهاجرون يتواجدون على أراضي الجمهورية بشكل قانوني

قال وزير داخلية بيلاروس إيفان كوبراكوف، إن سلطات بلاده لم تسجل وجود انتهاكات للقوانين والتشريعات الوطنية من جانب المهاجرين، الساعين للتسلل إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الوزير، في تصريح نقلته وكالة أنباء "بيلتا يوم" الثلاثاء: "لم تكن هناك انتهاكات للقانون من قبل المهاجرين. وهم موجودون على أراضي جمهورية بيلاروس بشكل قانوني".

في وقت سابق، أعلنت السلطات في بولندا وليتوانيا، عن إرسال قوات إلى الحدود مع بيلاروس، لمنع المهاجرين غير الشرعيين من اقتحام الحدود.

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المصدر: تاس