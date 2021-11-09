الرئيسان الصيني واللبناني يتبادلان التهاني

تبادل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مع نظيره اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، برقيات التهنئة بمناسبة الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال الرئيس الصيني في برقيته إن العلاقات الثنائية تطورت بشكل مطرد منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ولبنان.

وأشار إلى أن البلدين تمتعا باستمرار بتعميق التعاون في مختلف المجالات، وقدم كل منهما للآخر التفاهم والدعم فيما يتعلق بالقضايا التي تنطوي على مصالحهما الجوهرية وشواغلهما الرئيسية.

وقال شي إنه يولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الصينية-اللبنانية، ومستعد للعمل مع الرئيس عون لاغتنام الذكرى الخمسين كفرصة لتوطيد الثقة السياسية المتبادلة، وتعميق التعاون العملي، مؤكدا أن الصين ستواصل تقديم المساعدة والدعم للبنان في مكافحة جائحة كوفيد-19، وتطوير اقتصاده.

من جانبه، قال عون إن البلدين قاما خلال الخمسين عاما الماضية بتعاون بناء في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، معربا عن شكر بلاده للصين على دعمها لسيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمها له أيضا في مكافحة الوباء. وأضاف عون أن لبنان يعتز بعلاقته مع الصين ويقدر الإنجازات التنموية الصينية تقديرا عاليا، ويتطلع إلى مواصلة تعزيز التعاون الثنائي لمصلحة شعبي البلدين.

المصدر: شينخوا