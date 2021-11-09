الجيش الإيراني يوجه تحذيرا لمسيرتين أمريكيتين اقتربتا من منطقة عمليات مناورات "ذو الفقار"
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وجه الجيش الإيراني تحذيرا لمسيرتين أمريكيتين من نوع "MQ-9" و"RQ4"، اقتربتا من منطقة عمليات مناورات "ذو الفقار 1400 المشتركة".
وبحسب وكالة إيسنا، فإنه خلال مناورة "ذو الفقار 1400 المشتركة"، تم اعتراض طائرتين أمريكيتين بدون طيار دخلتا منطقة "FIR" ومنطقة "ADIZ" (منطقة تحديد الدفاع الجوي)، من قبل الدفاع الجوي للجيش ووجهوا تحذيرا خطيرا.
وأكدت "إيسنا" أن المسيرتين غيرتا مسارهما من الاقتراب بعد اعتراضهما وتحذيرهما.
المصدر: "إيسنا"
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