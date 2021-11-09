زلزال قبالة ساحل نيكاراغوا

اهتزت أبنية في مدينة سان خوسيه عاصمة كوستاريكا، أمس الاثنين، بعد وقوع زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل نيكاراغوا المجاورة، ولكن لم ترد تقارير أولية عن وقوع أضرار.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع قبالة ساحل نيكاراغوا على المحيط الهادئ على عمق 35 كيلومترا وعلى بعد حوالي 76 كيلومترا جنوب غربي قرية ماساتشابا الساحلية.

وذكرت خدمات الطوارئ الوطنية في كوستاريكا أنه لم ترد بعد أنباء عن الأضرار الناجمة عن الزلزال.

المصدر: رويترز