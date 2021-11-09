تشاووش أوغلو يتمنى السلامة لنظيره الإيراني المصاب بكورونا
Reuters
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أجرى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، للاطمئنان على صحته عقب إصابته بفيروس كورونا.
وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية التركية، أمس الاثنين، أن تشاووش أوغلو أعرب عن تمنياته بالسلامة لنظيره الإيراني، على خلفية إصابته بكورونا.
وفي 2 نوفمبر الحالي، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، عن إصابة عبد اللهيان بفيروس كورونا.
المصدر: الأناضول
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