البنتاغون يدعو موسكو "لتوضيح نواياها" تجاه أوكرانيا
Globallookpress Lisa Ferdinando/Dod
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دعا البنتاغون روسيا إلى "توضيح نواياها"، مدعيا أنه يواصل "رصد تحركات القوات الروسية" على الحدود مع أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "نواصل رصد تحركات مثيرة للقلق للقوات الروسية في غرب روسيا وبالقرب من أوكرانيا".
وأضاف: "ندعو روسيا لتوضيح نواياها".
وكانت موسكو قد أكدت مرارا أن تحركات قواتها داخل الأراضي الروسية ليست موجهة ضد أي طرف ولا تهدد أحدا، وتعتبر شأنا داخليا لروسيا.
ونفت الخارجية الروسية صحة التقارير الأخيرة التي نشرتها صحف أمريكية بشأن "تحركات القوات الروسية" المزعومة بالقرب من الحدود الأوكرانية.
المصدر: نوفوستي
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