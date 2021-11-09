 
مباشر

البنتاغون يدعو موسكو "لتوضيح نواياها" تجاه أوكرانيا

أخبار العالم

البنتاغون يدعو موسكو
Globallookpress Lisa Ferdinando/Dod
المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rowc

دعا البنتاغون روسيا إلى "توضيح نواياها"، مدعيا أنه يواصل "رصد تحركات القوات الروسية" على الحدود مع أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "نواصل رصد تحركات مثيرة للقلق للقوات الروسية في غرب روسيا وبالقرب من أوكرانيا".

إقرأ المزيد
الخارجية تنفي وجود نشاط عسكري روسي
الخارجية تنفي وجود نشاط عسكري روسي "مفرط" في القرم

وأضاف: "ندعو روسيا لتوضيح نواياها".

وكانت موسكو قد أكدت مرارا أن تحركات قواتها داخل الأراضي الروسية ليست موجهة ضد أي طرف ولا تهدد أحدا، وتعتبر شأنا داخليا لروسيا.

ونفت الخارجية الروسية صحة التقارير الأخيرة التي نشرتها صحف أمريكية بشأن "تحركات القوات الروسية" المزعومة بالقرب من الحدود الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا