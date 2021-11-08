أردوغان: فض النزاع في قره باغ انتصار للجيش الأذري ونقطة تحول في القوقاز

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفاق فض النزاع في إقليم قره باغ المبرم بوساطة روسية قبل عام، "انتصارا للجيش الأذربيجاني ونقطة تحول في منطقة القوقاز".

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وبمناسبة الذكرى الأولى لوقف المعارك في الإقليم، هنأ أردوغان نظيره الأذربيجاني إلهام علييف بالسنوية الأولى لما وصفه بانتصار معركة قره باغ.

وقال: "الجيش الأذربيجاني بإصراره وعزيمته ألحق هزيمة مدوية بالقوات الأرمينية".

ووصف أردوغان هذا الحدث بأنه "أمر بالغ الأهمية" وأن تلك الخطوة تعد "نقطة تحول في منطقة القوقاز".

وأعرب عن رغبة بلاده في تسخير الإمكانيات الاقتصادية والبشرية بمنطقة القوقاز، "لتحقيق السلام والرفاهية لكل من يعيش في تلك المنطقة".

وفي خطاب أعقب ترؤسه اجتماعا للحكومة، أضاف أردوغان: "الأهمية الاستراتيجية للقوقاز ستزداد في النظام العالمي الجديد"، وتركيا مصممة على القيام بدورها "من أجل مستقبل مشرق لتلك المنطقة التي تربطنا بها علاقات تاريخية وثقافية قديمة".

وشدد أردوغان على أن "تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب أذربيجان في كافة المحافل والمنظمات الدولية".

وقال إن بلاده "دعمت بقوة نضال أذربيجان من أجل تحرير أراضيها المحتلة"، وأضاف أن "الجيش الأذربيجاني بإصراره وعزيمته ألحق هزيمة مدوية بالقوات الأرمينية".

وأشار إلى أنه من الممكن أن يجري حوارا مع أرمينيا... "ليست لدينا مشكلة لا يمكن حلها مع أي دولة شرط ألا تستهدف بلدنا وشعبنا".

يذكر أن علييف كان قد أعلن الـ10 من نوفمبر عيدا سنويا للنصر في "الحرب الوطنية الأذربيجانية"، لكنه تراجع لمصادفة ذلك التاريخ مع وفاة مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، وأعلنه في الـ8 من ذات الشهر وهو تاريخ دخول قوات بلاده إلى مدينة شوشة التاريخية في قره باغ.

المصدر: وكالة "الأناضول" التركية