نيكاراغوا.. نتائج الانتخابات الرئاسية شبه النهائية تبين فوز اليساري أورتيغا

أعلن مجلس الانتخابات الأعلى في نيكاراغوا عن تقدم ساحق للرئيس الحالي اليساري دانييل أورتيغا في انتخابات الرئاسة، حيث من المتوقع أن يفوز بولايته الخامسة وسط الانتقادات الغربية.

وأشار مجلس الانتخابات الأعلى إلى أن أورتيغا حصل على نحو 76% من الأصوات، بعد فرز 97.74% منها.

وحسب معطيات المجلس، بلغت نسبة التصويت في الانتخابات التي جرت في الـ7 من نوفمبر 65.23%.

يذكر أن دانييل أورتيغا زعيم "الجبهة الساندينية للتحرير الوطني" الماركسية التي أسقطت نظاما مواليا للولايات المتحدة في نيكاراغوا عام 1979، كان يقود البلاد خلال الفترة بين 1979 و1990، وعاد إلى منصب الرئاسة عام 2007.

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ويخوض أورتيغا الانتخابات الحالية مع زوجته روساريو موريليو، المرشحة لمنصب نائب الرئيس، الذي تشغله منذ 2017، وبعد فوزه المتوقع في هذه الانتخابات سيكون رئيسا حتى عام 2027.

ومنعت سلطات نيكاراغوا المراقبين من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأمريكية التي تضم الولايات المتحدة، من حضور الانتخابات في البلاد، وذلك على خلفية التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على نيكاراغوا.

واتهمت واشنطن والاتحاد الأوروبي أورتيغا "بتقويض الديمقراطية" على خلفية اعتقال عدد من المرشحين للرئاسة في بلاده، بينهم الصحفية كريستيان تشامورو باريوس، ابنة فيوليتا تشامورو باريوس التي فازت على أورتيغا في انتخابات عام 1990.

المصدر: وكالات