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البرازيل تسجل 126 وفاة و5638 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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البرازيل تسجل 126 وفاة و5638 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters PILAR OLIVARES
التطعيم ضد فيروس كورونا في البرازيل
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 126 وفاة و5638 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 609573، فيما عدد الإصابات 21 مليونا و886077.

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وشهدت البرازيل قفزة ملحوظة في أعداد المصابين الجدد بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تسجل الإصابات الجديدة بعشرات الآلاف، إضافة إلى آلاف الوفيات.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة.

 

المصدر: "رويترز" + RT

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