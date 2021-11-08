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برلماني إيراني يطالب بالسجن مدى الحياة لروحاني

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برلماني إيراني يطالب بالسجن مدى الحياة لروحاني
Reuters
الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني
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طالب البرلماني الإيراني مجتبى ذو النوري السلطات القضائية في البلاد بالحكم بالسجن مدى الحياة على الرئيس السابق حسن روحاني.

وقال ذو النوري العضو في البرلمان عن محافظة قم: "لو يبت القضاء في قضايا سوء إدارة حسن روحاني".

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وأضاف: "قصوره في ملفات تتعلق بالأمن السيبراني تسبب بتعرضنا للهجمات الإلكترونية الأخيرة، وهذا يكفي لإيداعه السجن مدى الحياة".

 

المصدر: "فرارو"  

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