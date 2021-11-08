بوروشينكو يبيع قناتيه التلفزيونيتين رضوخا لقانون "الأوليغارشية"

باع الرئيس الأوكراني السابق وزعيم حزب "التضامن الأوروبي" بيترو بوروشينكو قناتيه "الخامسة" و"مباشر"، في أعقاب صدور قانون "الأوليغارشية" في البلاد.

وورد في بيان عنه نشر على موقع القناة الخامسة: "إدراكا منا للخطر الذي يشكله القانون على المزيد من التمويل والأنشطة لوسائل الإعلام المستقلة والقوى الديمقراطية المعارضة، أنشأنا الجمعة الماضي تكتلا إعلاميا جديدا، وأصحاب هذا التكتل هم إعلاميون وصحفيون وشخصيات عامة وبرلمانيون عملوا صحفيين في السابق".

وحسب البيان، تم البيع "بسعر السوق"، على أن يتم تحويل جزء من أسهم الملكية إلى التكتل الجديد.

وينص عقد البيع بشكل مباشر على حظر بترو بوروشينكو بأي شكل من الأشكال من التأثير على السياسة التحريرية للقنوات أو ممارسة السيطرة عليها.

واعتمد البرلمان الأوكراني بمبادرة من الرئيس فلاديمير زيلينسكي قانون مكافحة "الأوليغارشية"، الذي بموجبه "يتخذ مجلس الأمن القومي والدفاع قرار الاعتراف بشخص ما كحكم الأقلية والاحتفاظ بسجل خاص به".

ووفقا للقانون، فإن "المشمولين بالقرار يجب أن يتمتعوا بثلاث خصائص على الأقل: المشاركة في الحياة السياسية لأوكرانيا، لهم تأثير كبير على وسائل الإعلام، وأن يكون المالك المستفيد النهائي لكيان تجاري يحتكر وضعا تجاريا في السوق الوطنية".

ويسري هذا التشريع في حال تجاوزت القيمة المؤكدة لأصول الشركة أو المؤسسة الإعلامية كحد أدنى 2.27 مليار هريفنيا، أو أكثر من 85 مليون دولار.

المصدر: "نوفوستي"