لافروف يهاتف نظيريه الأرمني والأذري عشية الذكرى الأولى لاتفاق قره باغ

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالين هاتفيين مع نظيريه الأرمني والأذري عشية الذكرى السنوية الأولى لاتفاق فض النزاع في منطقة قره باغ، المبرم بوساطة روسية.

وأشارت الخارجية الروسية في بيانين منفصلين اليوم الاثنين إلى أن لافروف "تبادل الآراء" مع الوزيرين الأرمني أرارات ميرزويان والأذربيجاني جيحون بيراموف، عشية الذكرى السنوية لتبني الإعلان الثلاثي لزعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان لوقف إطلاق النار والقتال في منطقة النزاع في قره باغ في الـ9 من نوفمبر 2020.

وقالت الخارجية إن لافروف بحث كذلك مع نظيره الأرمني "المسائل الآنية لتعاون الحليفين روسيا وأرمينيا، وبعض القضايا الإقليمية والدولية".

إقرأ المزيد

ومع الوزير الأذربيجاني بحث لافروف العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اتفقوا في نوفمبر من العام الماضي على وقف القتال في منطقة النزاع بقره باغ في أعقاب تصعيد عسكري استمر منذ أواخر سبتمبر 2020.

وبموجب الاتفاق تم نشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة ونقاط مراقبة روسية تركية مشتركة.

وأعلنت القوات الأذربيجانية والأرمنية وقف إطلاق النار عند خط التماس، وسلمت أرمينيا بعض المناطق التي كانت تسيطر عليها لأذربيجان.

المصدر: RT