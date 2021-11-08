إيران تختبر أنظمة رادار ومضادات جوية محلية الصنع (فيديو)

أجرت القوات الإيرانية يوم الاثنين تجارب على أنظمة رادارية ومضادات جوية محلية الصنع.

وقال قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد صباحي فرد إن جميع الأنظمة التي تم اختبارها في هذه المناورات من منظومات الرصد والكشف والرادارات وأنظمة الحرب الإلكترونية والأنظمة القتالية، كلها محلية الصنع.

وأكد أنه تم تطوير هذه المنظومات بالاعتماد على الطاقات الداخلية، وأنها تتمتع بتقنيات حديثة جدا.

وقال على هامش مناورات "ذو الفقار 1400 المشترك"، إن قوة الدفاع الجوي للجيش هي إحدى القوات الأربع المشاركة في المناورات.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية