واشنطن ترصد 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات تقود لمجموعة REvil

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لقاء أي معلومات عن أي شخص يشغل موقعا حساسا في مجموعة الهاكرز REvil، المعروفة بـSodinokibi

وأعلنت وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروبول" في وقت سابق اليوم الاثنين، أن خمسة متسللين مرتبطين بمجموعة REvil لبرامج الفدية ومسؤولين عن آلاف الهجمات الإلكترونية اعتقلوا منذ فبراير الماضي.

وتشير التحريات إلى أن المتهمين حصلوا على 500 مليون يورو بابتزاز الشركات.

المصدر: "رويترز"