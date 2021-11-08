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واشنطن ترصد 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات تقود لمجموعة REvil

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واشنطن ترصد 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات تقود لمجموعة REvil
Reuters
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لقاء أي معلومات عن أي شخص يشغل موقعا حساسا في مجموعة الهاكرز REvil، المعروفة بـSodinokibi

وأعلنت وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروبول" في وقت سابق اليوم الاثنين، أن خمسة متسللين مرتبطين بمجموعة REvil لبرامج الفدية ومسؤولين عن آلاف الهجمات الإلكترونية اعتقلوا منذ فبراير الماضي.

وتشير التحريات إلى أن المتهمين حصلوا على 500 مليون يورو بابتزاز الشركات.

المصدر: "رويترز"

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