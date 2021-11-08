حرس الحدود البيلاروسي: سماع دوي إطلاق للنار على الحدود مع بولندا

أعلنت لجنة حرس الحدود البيلاروسية سماع أصوات إطلاق للنار على الحدود مع بولندا، حيث تجمع آلاف المهاجرين من البلدان الآسيوية والإفريقية في محاولة لدخول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المتحدث باسم حرس الحدود البيلاروسي أنطون بيتشكوفسكي أن "أصوات إطلاق النار تسمع على الجانب البولندي من الحدود".

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وحاول آلاف المهاجرين يوم الاثنين عبور حدود بولندا قادمين من أراضي بيلاروس. واقتحم المهاجرون الحواجز التي أقامها حرس الحدود البولندي في محاولة لوقف تدفقهم على البلاد.

وتشير التقارير إلى أن بولندا نشرت تعزيزات من الجيش والشرطة على الحدود، واستخدم عناصر الأمن البولندي الغاز المسيل للدموع لتفريق اللاجئين.

المصدر: نوفوستي