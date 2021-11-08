وكالة: كبير مفاوضي إيران النوويين يلتقي مسؤولين فرنسيين الثلاثاء

يجري كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين محادثات مع مسؤولين فرنسيين يوم غد الثلاثاء تمهيدا لاستئناف المحادثات النووية، حسبما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر دبلوماسي فرنسي.

إقرأ المزيد

وقالت الوكالة إن علي باقري كني نائب وزير الخارجية الإيراني سيلتقي فيليب إيريرا، مدير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الفرنسية ورئيس وفد التفاوض الفرنسي.

ويأتي ذلك في إطار جهود التخطيط لاستئناف المفاوضات النووية في الـ29 من الشهر الجاري.

المصدر: "رويترز"