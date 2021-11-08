أثينا تشيد بالتعاون اليوناني الإيطالي في معالجة ملف الهجرة

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إن بلاده وإيطاليا "تقفان في الطليعة إزاء معالجة المشاكل التي خلقتها ظاهرة الهجرة".

وأعلن ديندياس في مؤتمر صحفي بعد لقائه نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، في روما أن الجانبين اتفقا على "تعاون أوثق"، كما أجمعا الرأي على الحاجة إلى "حل أوروبي مشترك" لملف الهجرة، حيث تستقبل اليونان وإيطاليا "أعدادا كبيرة من المهاجرين".

وقال ديندياس إن بلاده التزمت أيضا بتعاون أوثق مع إيطاليا فيما يتعلق بتدفقات المهاجرين القادمين من ليبيا.

من جانبه، قال دي مايزو: "تحدثنا عن الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق متوازن بشأن إدارة الهجرة على مستوى الاتحاد الأوروبي، وكذلك تفضيل إجراءات ملموسة في مجال البعد الخارجي لسياسة الهجرة".

المصدر: وكالة "آكي"