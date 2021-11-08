وصول فرقاطة فرنسية إلى شرق المتوسط

أرسلت فرنسا فرقاطة حربية جديدة إلى شرق المتوسط اليوم، وأكد قبطان الفرقاطة أن هذه الخطوة تظهر "الأهمية التي توليها باريس لضمان أمن واستقرار المنطقة".

وقال الكابتن بول ميرفييو دي فينو، إن الفرقاطة "أوفيرن" وطاقمها المكون من 150 فردا ستتمركز في شرق البحر المتوسط ​​حتى يناير لجمع معلومات استخباراتية "لإظهار مدى أهمية احترام القانون الدولي وخاصة حرية الملاحة" بالنسبة لفرنسا.

وأشار دي فينو في تصريح من ميناء لارنكا القبرصي، إلى أن "هذا التمركز يؤكد أهمية هذا الجزء من المتوسط لفرنسا، واستعداد بلاده للاسهام في استقرار هذه المنطقة الاستراتيجية"، لافتا إلى أن "هذه الزيارة الثانية عشرة للفرقاطة "أوفيرن" لقبرص".

ووصف قبرص بأنها عامل أساسي لدعم عمليات البحرية الفرنسية في المنطقة.

وقال: "لا يمكن أن تجرى عمليات بحرية فعالة ومستدامة بدون دعم، وقبرص هي محور هذا الدعم".

وتم تشغيل "أوفيرن" قبل ثلاث سنوات، وهي مزودة بمعدات متطورة ومتخصصة في الحرب ضد الغواصات.

المصدر: AP