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"طالبان" باكستان تتفق مع الحكومة على وقف شامل لإطلاق النار

أخبار العالم

Reuters
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أعلن وزير الإعلام الباكستاني فؤاد تشودري اليوم الاثنين، أن الحكومة توصلت إلى اتفاق على "وقف شامل لإطلاق النار" مع حركة "طالبان" المحلية.

وأكد تشودري أن السلطات في أفغانستان المجاورة سهلت المحادثات.

وقال: "سيستمر تمديد وقف إطلاق النار مع تقدم المفاوضات".

المصدر: "رويترز"

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