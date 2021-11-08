 
مباشر

السفير الروسي في كابل: مرتاحون لمستوى حماية سفارتنا الذي توفره "طالبان"

أخبار العالم

السفير الروسي في كابل: مرتاحون لمستوى حماية سفارتنا الذي توفره
YouTube / Rossia 24
أحد حراس السفارة الروسية في كابل من عناصر حركة "طالبان"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rory

أعرب السفير الروسي لدى أفغانستان دميتري جيرنوف اليوم الاثنين، عن ارتياح روسيا لمستوى الأمن الذي توفره حركة "طالبان" لمقر السفارة الروسية وموظفيها في العاصمة الأفغانية كابل.

إقرأ المزيد
السفارة الروسية في كابل تحرسها طالبان.. وممثلو الحركة يؤكدون أن
السفارة الروسية في كابل تحرسها طالبان.. وممثلو الحركة يؤكدون أن "شعرة للدبلوماسيين الروس لن تمس"

وقال لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "نحن مرتاحون لمستوى الحماية الأمنية التي تقدمها لنا "طالبان".

وصرح جيرنوف بأنه في 16 أغسطس الماضي غداة دخول "طالبان" كابل، التقى ممثل الحركة الذي قدم للجانب الروسي "كافة التطمينات الضرورية"، قبل تبديل حراس المقار الروسية "بشكل متحضر"، حيث غادر حرس وزارة الداخلية المنحلة، وحل محلهم حراس فرزتهم "طالبان"، يسهرون على أمن وسلامة السفارة والعاملين فيها الذين لا ينقصهم سوى "رؤية زوجاتهم الغاليات"، في ظروف العمل الصعبة في أفغانستان.

المصدر: RT + "تاس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا