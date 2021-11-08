السفير الروسي في كابل: مرتاحون لمستوى حماية سفارتنا الذي توفره "طالبان"

أعرب السفير الروسي لدى أفغانستان دميتري جيرنوف اليوم الاثنين، عن ارتياح روسيا لمستوى الأمن الذي توفره حركة "طالبان" لمقر السفارة الروسية وموظفيها في العاصمة الأفغانية كابل.

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وقال لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "نحن مرتاحون لمستوى الحماية الأمنية التي تقدمها لنا "طالبان".

وصرح جيرنوف بأنه في 16 أغسطس الماضي غداة دخول "طالبان" كابل، التقى ممثل الحركة الذي قدم للجانب الروسي "كافة التطمينات الضرورية"، قبل تبديل حراس المقار الروسية "بشكل متحضر"، حيث غادر حرس وزارة الداخلية المنحلة، وحل محلهم حراس فرزتهم "طالبان"، يسهرون على أمن وسلامة السفارة والعاملين فيها الذين لا ينقصهم سوى "رؤية زوجاتهم الغاليات"، في ظروف العمل الصعبة في أفغانستان.



المصدر: RT + "تاس"