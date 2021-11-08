كتاب جديد: ترامب هدد بالانسحاب من الحزب الجمهوري وإنشاء حزب جديد

هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانسحاب من الحزب الجمهوري، لإنشاء حزب جديد له، وفقا لكتاب جديد للصحافي في شبكة abc news جوناثان كارل.

وقال كارل في كتابه إن ترامب الذي قال "إنه لا يهتم" بتدمير الحزب الجمهوري، تراجع في النهاية بعد أن أخبره قادة الحزب أنهم سيتخذون إجراءات كان من الممكن أن تكلفه ملايين الدولارات، كاشفا أنه في آخر يوم له في منصبه، وبعد صعوده على متن الطائرة الرئاسة، "تلقى ترامب مكالمة من رئيسة الحزب الجمهوري رونا مكدانييل، وقال لها ترامب حينها إنه قرر الانسحاب من الحزب، وسأشكل حزبا خاصا بي".

وقد ردت مكدانييل على ترامب قائلة: "لا يمكنك فعل ذلك... إذا فعلت ذلك ، فسوف نخسر إلى الأبد".

وأخبر القادة الجمهوريون الرئيس السابق أنه إذا غادر الحزب، فسيتوقفون عن دفع أتعابه القانونية ويوزعون قائمته للبريد الإلكتروني مجانا، وهي أحد الأصول التي يربحها منها ترامب الملايين، وفقا لكارل. وبحلول الأسبوع التالي، قرر ترامب التراجع عن قرار ترك الحزب.

بدورها، ردت مكدانييل على ما جاء في الكتاب، قائلة: "هذا غير صحيح، لم أقم بتهديد الرئيس ترامب بأي شيء، لدينا علاقة عظيمة. لقد عملنا بلا كلل معا لانتخاب الجمهوريين وسنواصل القيام بذلك".

إلا أن كارل أكد أنه تحدث إلى عدة أشخاص حول هذا الموضوع، بينهم شاهد على المحادثة الأولية مع ترامب وشهود على المحادثات اللاحقة.

المصدر: "أكسيوس"