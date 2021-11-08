إسرائيل.. كشف لغز إطلاق النار على منزل ضابط شرطة عربي

تمكنت الشرطة الإسرائيلية من حل لغز إطلاق النار على منزل قائد وحدة مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي اللواء جمال حكروش، الذي وقع في قرية كفر كنا بمنطقة الجليل قبل حوالي شهرين.

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلي عبر موقعها الإلكتروني أن النيابة تنوي تقديم لائحة اتهام في هذه القضية ضد جار الضابط المجني عليه، المحامي الثلاثيني المدعو أسامة خطيب، والشاب العشريني المدعو محمد أبو سمرة من حيفا.

ويستدل من التحقيق الذي أجري بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، ان خطيب وصل الى المكان بسيارة أبو سمرة فأطلق النار على باب موقف السيارات وهرب، واقتصرت الأضرار على الماديات. ويبدو أن محاولة الضابط الكبير التوسط في نزاع بين عائلتين هي التي أثارت حفيظة المحامي.

وينكر المشتبه فيهما اللذان اعتقلا قبل نحو أسبوعين ضلوعهما في الحادث.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي