بريطانيون يهاجمون بايدن بسبب انتقاداته لبوتين

استخف بعض قراء صحيفة The Times البريطانية بجدوى المؤتمر الدولي حول المناخ (COP26) المنعقد في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، ومنهم من وصف هذه الفعالية بأنها "عرض سيرك يقوده مهرجون".

وبحسب عدد من قراء الصحيفة فإن معظم الزعماء الدوليين لا يسعون إلى تحقيق أغراض نبيلة عبر مشاركتهم في مثل هذه اللقاءات وإن التصريحات التي يطلقونها لا تعتمد على حقائق.

وفي تعليقه كتب القارئ المدعى Chris Frankland: "تصرفات الغرب حول المناخ كثيرة الرياء وقليلة المنفعة".

فيما استخف القارئ الذي قدم نفسه كـ Graham Ross بجدية تصريحات تدعو للانتقال إلى مصادر طاقة "خضراء"، واصفا إياها بـ "السخيفة والديماغوجية"، على اعتبار أن هذه المصادر غير قادرة على التنافس مع مشتقات النفط والغاز، بل تعتمد بالكامل على إعانات مالية حكومية تقع عبئا على كاهل دافعي الضرائب.

وعلق بعض القراء على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي انتقد نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ بسبب عدم مشاركتهما في أعمال مؤتمر القمة لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وأشار مارك بيناي إلى أن "بوتين وشي وغيرهما من الأشخاص الحكماء لا يفكرون في التخلي عن استخدام الفحم والنفط والغاز"، فيما علق القارئ Cicero قائلا إن قرار الرئيسين الروسي والصيني عدم حضور اللقاء في غلاسكو كان "راشدا وعقلانيا".

من جهته علق القارئ Luke Nomore كاتبا: "الحقيقة أن الرئيسيين بوتين وشي يضحكون منا، لا سيما في ضوء ضآلة إنجازات القمة".

المصدر: "نوفوستي"