"ترامب مازال رئيسا".. معلمة تاريخ بكاليفورنيا تخضع للتحقيق بسبب "تعليقات سياسية" داخل حصتها (فيديو)

خضعت مدرسة تاريخ في مدرسة أناكابا المتوسطة في فينتورا بكاليفورنيا للتحقيق، بسبب تعليقات سياسية في الفصل سجلها أحد الطلاب.

وقالت المعلمة، بحسب تسجيل صوتي مدته سبع دقائق، إن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ما زال هو رئيس البلاد.

كما اتهمت هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، بأنه يعقد صفقات مع الصين وأوكرانيا حيث كان يحول الأموال بشكل غير قانوني. وأضافت "كانت لديه أيضا مواد إباحية للأطفال على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به".

التسجيل الصوتي، سجله طالب في الصف الثامن قبل أسبوعين في مدرسة أناكابا الإعدادية. ولفتت والدة الطالب إلى أنها أبلغت المدرسة على الفور أن ابنها عاد إلى المنزل مرتبكا للغاية، وسألها إذا كان دونالد ترامب "لا زال رئيسا لأمريكا".

وعلقت والدة الطالب بالقول: "لقد وثقت بها لتعليمه الحقائق عن التاريخ، وذهبت في هذا الكلام الصاخب مثل الواعظ على المنبر".

من جهتها، أكدت منطقة مدارس فنتورا الموحدة أنها أجرت تحقيقا في الحادث وأنها لا تتغاضى عن المناقشة التي جرت.

المصدر: CBS local