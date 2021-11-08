الجيش الإسرائيلي: اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها "حماس" نحو منطقة البحر
Reuters BRAHEEM ABU MUSTAFA
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن "اعتراض مسيرة تابعة لحركة حماس، اجتازت نحو منطقة البحر".
وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "اعترضت قوات الدفاع الجوي قبل قليل مسيرة تابعة لمنظمة "حماس" اجتازت نحو منطقة البحر".
وأضاف: "كانت المسيرة تحت متابعة وحدة المراقبة الجوية طيلة الحادث..سيواصل جيش الدفاع حماية سماء إسرائيل وسكانها".
#علجل— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 8, 2021
اعترضت قوات الدفاع الجوي قبل قليل مسيرة تابعة لمنظمة #حماس اجتازت نحو منطقة البحر. وكانت المسيرة تحت متابعة وحدة المراقبة الجوية طيلة الحادث. سيواصل جيش الدفاع حماية سماء إسرائيل وسكانها pic.twitter.com/Ly0IaF6auq
المصدر: RT
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