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الجيش الإسرائيلي: اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها "حماس" نحو منطقة البحر

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الجيش الإسرائيلي: اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها
Reuters BRAHEEM ABU MUSTAFA
عناصر من حركة "حماس"
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن "اعتراض مسيرة تابعة لحركة حماس، اجتازت نحو منطقة البحر".

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "اعترضت قوات الدفاع الجوي قبل قليل مسيرة تابعة لمنظمة "حماس" اجتازت نحو منطقة البحر".

وأضاف: "كانت المسيرة تحت متابعة وحدة المراقبة الجوية طيلة الحادث..سيواصل جيش الدفاع حماية سماء إسرائيل وسكانها".

المصدر: RT

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