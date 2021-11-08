وزير من دولة توفالو يسجل خطابه للمشاركة في قمة المناخ وهو يقف في الماء

سجل وزير توفالو وهي الدولة الجزيرة، خطابا متلفزا للمشاركة في قمة المناخ الأممية وكان واقفا على ركبتيه في الماء.

وأشار الوزير إلى أن وقوفه في الماء هو مسرحية في الوقت الحالي.

وأضاف أنه سيتعين على الآلاف من الناس في المستقبل القريب العيش في مثل هذه الظروف بالذات، إذا لم توقف البشرية الاحترار العالمي.

المصدر: lentadnya