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الكرملين يعلن عن اتصال هاتفي بين بوتين ومدير المخابرات الأمريكية

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الكرملين يعلن عن اتصال هاتفي بين بوتين ومدير المخابرات الأمريكية
Sputnik
لقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وويليام بيرنز عندما كان سفيرا للولايات المتحدة في موسكو (عام 2008)
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أكد الكرملين اليوم الاثنين أن اتصالا هاتفيا جرى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، تركز على عدد من القضايا الثنائية والدولية.

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وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردا على سؤال صحفي حول حقيقة المكالمة بين بوتين وبيرنز: "مثل هذه المحادثة الهاتفية تمت بالفعل".

وأوضح بيسكوف أن الطرفين بحثا "العلاقات الثنائية، والوضع المتأزم في الشؤون الدبلوماسية، كما حدث تبادل لوجهات النظر حول النزاعات الإقليمية"، مضيفا أن البحث تناول قضايا الأمن السيبراني أيضا.

وقام بيرنز بزيارة إلى موسكو الأسبوع الماضي، حيث اجتمع مع كل من سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيقولاي باتروشيف ومدير هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين.

المصدر: "تاس"

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