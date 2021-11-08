تيموشينكو تتهم سلطات أوكرانيا بارتكاب "إبادة جماعية للسكان"

قالت يوليا تيموشينكو زعيمة كتلة "باتكيفشينا" في برلمان أوكرانيا، إن السلطات الحالية في بلادها، لا تخصص أموالا كافية لنظام الرعاية الصحية، وبالتالي تدمر السكان عمدا.

وقالت: "تمر السنة الثانية للوباء، وحتى الأطفال الصغار يعرفون أنه يتم إنقاذ الناس بالأكسجين، الذي لا يتوفر بكميات كافية في أوكرانيا".

وكمثال على ذلك، استشهدت تيموشينكو بالوضع في نيكولاييف، حيث اقتحم أقارب المرضى المستشفيات وطالبوا بتزويد المرضى بالأكسجين. ووفقا لها، أي شخص في مثل هذه الظروف بما في ذلك هي، ربما "سيأخذ بيده مدفعا رشاشا".

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ونوهت البرلمانية بأن، ما يحدث في البلاد يبدو وكأنه إبادة جماعية حقيقية، وكل سكان أوكرانيا لديهم نفس الرأي.

وقالت: "هناك أشخاص حكماء في أوكرانيا، يدركون أن الأموال تخصص لنظام الرعاية الصحية على أساس مبدأ ما يتبقى، وهذا قتل متعمد للسكان".

المصدر: نوفوستي