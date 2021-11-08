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ريابكوف يرد على سؤال حول إمكانية عقد لقاء بين بوتين وبايدن

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ريابكوف يرد على سؤال حول إمكانية عقد لقاء بين بوتين وبايدن
Sputnik
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قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إنه لا توجد تفاصيل محددة بشأن لقاء جديد محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.

وأشار ريابكوف، في حديث لوكالة "نوفوستي"، إلى أن موسكو وواشنطن لا تناقشان في الوقت الراهن، معايير وتوقيت عقد هذا اللقاء.

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وأضاف ريابكوف: "أوكد أن هذا النوع من المنشورات والضخ الإعلامي قد زاد بالفعل. ولكن في هذه المرحلة لا توجد مناقشة لمعايير مثل هذا الاجتماع، فما بالك بمواعيد عقده".

وأشار ريابكوف، إلى أن الاتصالات بين الرؤساء، هي المسألة الأكثر صعوبة، من وجهة نظر الإعداد.

المصدر: نوفوستي

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