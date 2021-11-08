إيران تعلق على تقارير عن زيارة زعيم أفغاني معارض لـ"طالبان"

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده على ما تناقلته وسائل إعلام حول زيارة لأحمد مسعود، زعيم "جبهة المقاومة الوطنية" الأفغانية المناهضة لحكم "طالبان"، إلى إيران.

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وقال خطيب زاده خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين إن "الزيارات بين البلدين مستمرة والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية سيزور كابل قريبا"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، أشار موقع "إيران بالعربي" نقلا عن مصادره الخاصة إلى أن أحمد مسعود وصل مدينة مشهد الإيرانية ليلتقي هناك والي هرات السابق إسماعيل خان الذي تستضيفه إيران منذ سيطرة "طالبان" على الحكم في العاصمة الأفغانية كابل في أغسطس الماضي.

كما تحدث عدد من المواقع الإخبارية عن وصول أحمد مسعود إلى إيران، حاملا رسالة من رئيس طاجيكستان، للقاء المسؤولين الإيرانيين، بالإضافة إلى اجتماعه مع إسماعيل خان.

المصدر: RT