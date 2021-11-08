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وكالة: رئيس وزراء اليابان يختار مساعدا له من بين المؤدين للعقوبات ضد الصين

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وكالة: رئيس وزراء اليابان يختار مساعدا له من بين المؤدين للعقوبات ضد الصين
Reuters
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قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، إن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، قرر تعيين وزير الدفاع السابق جين ناكاتاني في منصب مساعده لشؤون حقوق الإنسان.

وأشارت الوكالة إلى أن، ناكاتاني يدعو إلى استخدام أكثر فعالية للعقوبات ضد الصين. وشددت الوكالة، على أن كيشيدا، اجتمع بالفعل مع الوزير السابق وأبلغه بنواياه.

 وذكرت الوكالة، أن قرار تعيين ناكاتاني في المنصب الجديد، سيصدر في 10 نوفمبر، عندما يتم الإعلان عن تشكيل حكومة كيشيدا الجديدة.

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من جانبه قال ناكاتاني للصحفيين اليوم الاثنين، إنه سيقدم توصياته إلى رئيس الحكومة على أساس المشاورات مع وزارة الخارجية والمؤسسات الاقتصادية.

ووفقا للوكالة، سيتعلق ذلك بشكل أساسي بصياغة تدابير ضد الصين، على خلفية المشاكل المرتبطة بالوضع في هونغ كونغ ومنطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم.

المصدر: تاس  

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