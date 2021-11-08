مقتل أربعة جنود في إطلاق نار بمعسكر شمال الهند

قالت وكالة PTI للأنباء، إن معسكرا للجيش الهندي في ولاية أوتاراخاند شمال البلاد، شهد إطلاق نار صباح اليوم الاثنين.

وذكرت الوكالة، أن إطلاق الرصاص أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة عناصر من الشرطة الاحتياطية المركزية الهندية(CRPF)، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وفي التفاصيل، وقع الحادث في موقع الكتيبة رقم 50 لقوات شرطة الاحتياط المركزية في منطقة سوكما، حيث فتح أحد الجنود النار من بندقية كلاشنيكوف على زملائه الجنود.

وأشارت الوكالة، إلى أنه لا تزال مجهولة حتى الآن ظروف وملابسات الحادث، وكذلك دوافع القاتل.

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وتم القبض على الجاني، ويجري التحقيق معه في الوقت الراهن.

المصدر: تاس