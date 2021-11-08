زاخاروفا تحدد كيف يمكن لواشنطن تحسين العلاقات مع موسكو

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن على الولايات المتحدة أن تتخذ خطوات محددة لتطبيع الوضع الذي دفع العلاقات الثنائية مع روسيا إلى طريق مسدود.

وعند ردها على سؤال حول ما إذا كان هناك احتمال لحل أزمة التأشيرات والمشكلات الأخرى مع واشنطن، أضافت زاخاروفا، في برنامج تلفزيوني مساء أمس: "هذه ليست فرصة، بل مهمة محددة غادرت بها السيدة نولاند أراضي روسيا. إذا كان الأمريكيون يريدون المضي قدما، إلى أي مستقبل طبيعي للعلاقات الثنائية، بما في ذلك في هذا المجال، فيجب أن يتخذوا بعض الخطوات العملية، لتحرير الوضع الذي قادوه بأنفسهم إلى طريق مسدود".

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في وقت سابق، أدرجت الخارجية الأمريكية المواطنين الروس، الراغبين في التقدم بطلب للحصول على تأشيرة أمريكية، في فئة Homeless Nationalities، وهو ما يعني حرفيا "من جنسيات بلا مأوى".

ووفقا للوثيقة التي نشرت على موقع الوزارة الأمريكية: المتقدم "بلا مأوى" هو مواطن الدول التي لا توجد فيها بعثة قنصلية أمريكية، أو التي يعتبر الوضع السياسي فيها غير مستقر، لدرجة أنه لا يسمح للدبلوماسيين الأمريكيين بالنظر في طلبات التأشيرة. وتشمل هذه الفئة 10 دول من بينها الصومال وفنزويلا وسوريا وإيران. ويتوجب على "المتقدم بلا مأوى"، تقديم طلبه إلى قنصلية أمريكية في البلدان المجاورة.

أوضحت الخارجية الأمريكية، أنه يمكن للروس التقدم للحصول على تأشيرة أمريكية، في وارسو.

المصدر: نوفوستي