"إيكواس" تفرض عقوبات على أعضاء المجلس العسكري في مالي

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" فرض عقوبات فردية على أعضاء المجلس العسكري الحاكم في مالي بسبب إرجاء الانتخابات.

وقال رئيس مفوضية "إيكواس" جان كلود كاسي برو في تصريح لوكالة "فرانس برس" في ختام قمة استثنائية في أكرا عاصمة غانا إن "كافة السلطات الانتقالية ستتأثر بالعقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ على الفور".

وأشار إلى أن "العقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول المالية، وستطال أفراد عائلات المشمولين بها".

وأضاف أن مالي أبلغت الرئيس الحالي لـ"إيكواس" نانا أكوفو أدو رسميا، أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

وتابع أن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قررت معاقبة كل المتورطين في التأخير في تنظيم الانتخابات المقرر إجراؤها في 27 فبراير 2022 في مالي".

وبحسب البيان الختامي للقمة، ستتم دراسة واقتراح عقوبات إضافية خلال القمة المقبلة في ديسمبر "إذا استمر الوضع على ما هو عليه".

المصدر: "أ ف ب"