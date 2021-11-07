سفير إيران لدى دمشق: إذا قررت المقاومة شيئا فلن يمنعها عنه أعداؤها

قال مهدي سبحاني السفير الإيراني لدى دمشق إن إرسال الوقود من إيران إلى سوريا ومنها إلى لبنان، يظهر أن المقاومة تجد فرصة للانتصار في كل مرة تتعرض فيها للضغوط.

وحسب ما نقلته وكالة "تسنيم" للأنباء، شدد سبحاني على أن محور المقاومة صمم على فعل أي شيء فلن يستطيع الأعداء ثنيه.

وقال: "نحن في إيران تعرضنا وما زلنا لأشد العقوبات والضغوط من الأعداء. عندما كنا في ذروة الحرب على الإرهاب، فرضت الإدارة الأمريكية أشد الضغوط علينا"، واعترفت الأطراف نفسها بفشل هذا النوع من السياسة وتبحث عن طريقة للتعامل مع إيران.

وتابع: "لدينا تعاون كامل مع الحكومة السورية ولن نتنازل عن أي جهد لمساعدة دمشق في تجاوز العقوبات".

وردا على سؤال بخصوص نقل الوقود إلى إيران عبر سوريا وهل يعتبر كسرا للعقوبات المفروضة على دمشق، قال: "في كل مرة تعرضنا لضغوط العدو وجدنا حلا جديدا وفرصة للانتصار".

المصدر: وكالة "تسنيم" للأنباء