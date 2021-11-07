طهران تنفي استدعاء هانوي السفير الإيراني لديها للاحتجاج

نفت مصادر مطلعة لوكالة "فارس" الإيرانية ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن تسليم فيتنام مذكرة احتجاج للسفير الإيراني في هانوي، على خلفية احتجاز طهران ناقلة نفط فيتنامية.

وأضافت المصادر في تصريحها للوكالة أن السلطات الفيتنامية دعت السفير الإيراني إلى وزارة الخارجية الفيتنامية للاستفسار حول ناقلة النفط المحتجزة في مرفأ بندر عباس فقط.

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وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفيتنامية أعلن أن بلاده تجري حاليا محادثات مع إيران لحل مشكلة الناقلة بأسرع وقت ممكن.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس) أفادت بأن السلطات الفيتنامية استدعت السفير الإيراني لدى هانوي وقدمت له مذكرة احتجاج على خلفية احتجاز الحرس الثوري الإيراني للناقلة في بحر عمان قبل أيام.

المصدر: "فارس"