فرنسا.. بدء التحقيق في نشاط إمبراطورية أعمال سانجيف غوبتا التجارية

ذكرت "فاينانشال تايمز" البريطانية يوم الأحد نقلا عن مكتب المدعي العام في باريس، أن السلطات الفرنسية بدأت تحقيقا بنشاط إمبراطورية رجل الأعمال الهندي البريطاني سانجيف غوبتا التجارية.

وقال مكتب المدعي العام للصحيفة إنه يحقق في عمليات غوبتا الفرنسية في "إساءة استخدام أصول الشركات" و"غسيل الأموال"، فيما لم يرد ممثلو غوبتا على طلب "رويترز" التعليق.

وفي مايو 2021، أعلنت السلطات البريطانية أن إمبراطورية قطب صناعة الصلب سانجيف غوبتا تخضع لتحقيق في شبهات بالاحتيال وغسل الأموال في إدارة أعمالها بما في ذلك علاقاتها مع مجموعة "غرينسيل" المفلسة.

ويمثل هذا التحقيق ضربة أخرى للمجموعة التي يهزها سقوط "غرينسيل" الشركة المثيرة للجدل للقروض قصيرة الأمد.

وكانت "جي أف جي" بين العملاء الرئيسيين لغرينسيل وكانت مدينة لها بمليارات الدولارات عند إفلاسها.

وتبحث إمبراطورية الصناعات المعدنية التي يملكها غوبتا عن مصادر تمويل جديدة خصوصا لتجنب إغلاق مصانع الفولاذ "ليبرتي ستيل".

المصدر: وكالات